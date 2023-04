Ostia | precipita dal 5° piano | morto 30enne | lascia una bimba piccola

(Di sabato 1 aprile 2023) Non ce l’ha fatta purtroppo il ragazzo cileno di 30 anni che domenica sera, quasi una settimana fa, si è lanciato nel vuoto, poco dopo le 19, con un unico obiettivo: farla finita. Un volo di 15 metri. Poi lo schianto, tra i passanti atterriti e increduli, che hanno assistito a quella drammatica scena e hanno visto il corpo di quel ragazzo a terra, sul marciapiede di via Forni, a. Le urla, la richiesta di aiuto, l’arrivo dei soccorsi. E quelle condizioni disperate con la corsa in ospedale, al San Camillo, dove dopo giorni di agonia il giovane è: il suo cuore ha smesso di battere. E i medici, purtroppo, si sono dovuti arrendere. Tentato suicidio a Roma: una donna minaccia di buttarsi nel vuoto, ma gli agenti la salvanoil ragazzo che si è lanciato dal 5°Le sue condizioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RotaruCris : RT @romatoday: Precipita dal quinto piano, 33enne muore dopo cinque giorni di agonia - CorriereCitta : Ostia, 30enne precipita dal 5° piano: morto 30enne, lascia una bimba piccola - romatoday : Precipita dal quinto piano, 33enne muore dopo cinque giorni di agonia - CorriereCitta : Ostia, precipita dal 5° piano: 30enne in fin di vita -

... sul dolore e sull'amore che inizia con un uomo chedal quarto piano e che finisce con lo ... dalle 10 km alla mezza Maratona Roma -fino alla linea di partenza del Ponte di Verrazzano. ...CORRI " dall'inferno a Central Park e una storia che inizia con un uomo chedal quarto ... dalle 10 km alla mezza Maratona Roma -fino alla linea di partenza del Ponte di Verrazzano. ...Così ha perso la vita un uomo di 57 anni residente a, in provincia di Roma . Il terribile ... Nettuno,con il paracadute in fase di atterraggio: 57enne muore in ospedale

Precipita dal quinto piano, 33enne muore dopo cinque giorni di agonia RomaToday

È precipitato sul marciapiede dopo un volo di oltre 15 metri davanti a decine di testimoni. Un volo dal quinto piano del balcone dell'appartamento dove viveva. Nonostante la caduta l'uomo, un 33enne c ...Ragazzo precipitato dal balcone a Nuova Ostia, appello per gestire il suo cane rimasto solo. Mentre il ragazzo 32enne è ancora in condizioni disperate dopo il volo dal balcone, le associazioni animali ...