Ostia | 30enne precipita dal 5° piano | morto 30enne | lascia una bimba piccola

(Di sabato 1 aprile 2023) Non ce l’ha fatta purtroppo il ragazzo cileno di 30 anni che domenica sera, quasi una settimana fa, si è lanciato nel vuoto, poco dopo le 19, con un unico obiettivo: farla finita. Un volo di 15 metri. Poi lo schianto, tra i passanti atterriti e increduli, che hanno assistito a quella drammatica scena e hanno visto il corpo di quel ragazzo a terra, sul marciapiede di via Forni, a. Le urla, la richiesta di aiuto, l’arrivo dei soccorsi. E quelle condizioni disperate con la corsa in ospedale, al San Camillo, dove dopo giorni di agonia il giovane è: il suo cuore ha smesso di battere. E i medici, purtroppo, si sono dovuti arrendere. Tentato suicidio a Roma: una donna minaccia di buttarsi nel vuoto, ma gli agenti la salvanoil ragazzo che si è lanciato dal 5°Le sue condizioni ...

E' successo nel tardo pomeriggio di domenica 26 marzo in via Antonio Forni. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza al San Camillo. Indagini in corso ...Un volo di 15 metri. Poi lo schianto, tra i passanti atterriti, che hanno visto il corpo di quel ragazzo a terra, sul marciapiede di via Forni, a Ostia. Una scena terribile. Le urla, la richiesta di a ...