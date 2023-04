Osimhen sull’infortunio: “Nulla di grave, contro il Milan in Champions ci sarò” (Di sabato 1 aprile 2023) Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato al Tg5 del suo infortunio che lo terrà fuori per le prossime partite di campionato: “Non è Nulla di grave. Mi riposerò 10-12 giorni di riposo per recuperare al meglio. Spero e credo di esserci contro il Milan in Champions ci sarò”. L’attaccante nigeriano si è soffermato sullo scudetto e il sostegno dei tifosi: “Stiamo dando il massimo per realizzare il nostro sogno. Nessuno credeva in noi a inizio anno. Siamo vicini all’obiettivi e non vediamo l’ora che il nostro sogno diventi realtà”. I tifosi sono pazzeschi, non ho mai ricevuto così tanto amore. Non vedo l’ora di festeggiare con loro nelle strade di Napoli lo Scudetto”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Victor, attaccante del Napoli, ha parlato al Tg5 del suo infortunio che lo terrà fuori per le prossime partite di campionato: “Non èdi. Mi riposerò 10-12 giorni di riposo per recuperare al meglio. Spero e credo di esserciilinci”. L’attaccante nigeriano si è soffermato sullo scudetto e il sostegno dei tifosi: “Stiamo dando il massimo per realizzare il nostro sogno. Nessuno credeva in noi a inizio anno. Siamo vicini all’obiettivi e non vediamo l’ora che il nostro sogno diventi realtà”. I tifosi sono pazzeschi, non ho mai ricevuto così tanto amore. Non vedo l’ora di festeggiare con loro nelle strade di Napoli lo Scudetto”. SportFace.

