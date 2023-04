Osimhen rassicura il Napoli: 'Tranquilli, per la Champions ci sarò' (Di sabato 1 aprile 2023) Victor Osimhen è ottimista sul suo rientro e rassicura i tifosi: 'Non è nulla di grave, ma mi voglio prendere questi 10 - 12 giorni di riposo per recuperare al meglio - ha detto ai microfoni del Tg5 - ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 aprile 2023) Victorè ottimista sul suo rientro ei tifosi: 'Non è nulla di grave, ma mi voglio prendere questi 10 - 12 giorni di riposo per recuperare al meglio - ha detto ai microfoni del Tg5 - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Napoli, Osimhen rassicura tutti: 'Nulla di grave. L'amore dei napoletani è incredibile' #Champions #infortunio… - sportli26181512 : Osimhen rassicura il Napoli: 'Tranquilli, per la Champions ci sarò': Osimhen rassicura il Napoli: 'Tranquilli, per… - GoalItalia : Osimhen rassicura il Napoli: 'Col Milan in Champions ci sarò' ?? - Gazzetta_it : #Osimhen rassicura il Napoli: 'Torno in Champions' #NapoliMilan - marcullo02 : RT @MGuardasole: ?? Osimhen rassicura i tifosi: “Torno per la Champions contro il Milan. 12 giorni di riposo” -