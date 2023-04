Osimhen non ci sarà nell’andata di Champions tra Milan e Napoli (Corsera) (Di sabato 1 aprile 2023) Scrive il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, che Osimhen salterà l’andata di Milan-Napoli di Champions che si giocherà a San Siro il 12 aprile. Osimhen si ferma sul più bello, e il problema non è la gara di campionato contro i rossoneri di domani, che inevitabilmente salterà, ma che i partenopei possono gestire al meglio forti dell’ampio margine di punti in classifica. Ma la doppia sfida dei quarti di Champions. E lui, almeno nella gara di andata prevista per il 12 aprile a San Siro, non ci sarà. «Mancherà due settimane» anticipa De Laurentiis. Non è un infortunio particolarmente grave, ma bisognerà ulteriormente valutare le sue condizioni la settimana prossima per avere una precisa idea dei tempi di recupero. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 aprile 2023) Scrive il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, chesalterà l’andata didiche si giocherà a San Siro il 12 aprile.si ferma sul più bello, e il problema non è la gara di campionato contro i rossoneri di domani, che inevitabilmente salterà, ma che i partenopei possono gestire al meglio forti dell’ampio margine di punti in classifica. Ma la doppia sfida dei quarti di. E lui, almeno nella gara di andata prevista per il 12 aprile a San Siro, non ci. «Mancherà due settimane» anticipa De Laurentiis. Non è un infortunio particolarmente grave, ma bisognerà ulteriormente valutare le sue condizioni la settimana prossima per avere una precisa idea dei tempi di recupero. L'articolo ilsta.

