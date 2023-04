(Di sabato 1 aprile 2023)intervistato dal Tg5. Assicura che l’infortunio non è nulla di grave e che spera di esserci nell’andata di Champione contro il, partita che in realtà che si gioca tra dieci giorni. “Non è nulla di grave, ma voglio prendermi questi 10-12 giorni di riposo per recuperare al meglio. Io ci spero, ma mi sono anche assicurato e convinto che colinci”. Parla dello scudetto. «Stiamo dando il massimo per realizzare il nostro sogno. Quand’è iniziata lain pochino in noi. Siamo vicini all’obiettivi e non vediamo l’ora che il nostro sogno diventi realtà». I tifosi e il loro entusiasmo «È travolgente, straordinario, mai ricevuto così tanto amore. Non vedo l’ora di festeggiare lo scudetto insieme a loro per le strade della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Osimhen: «A inizio stagione nessuno credeva nel Napoli. Col Milan in Champions ci sarò» L’attaccante al TG5: «Non… - SBKreal : RT @NicoSchira: #Osimhen al TG5: “Il mio infortunio non è nulla di grave. Mi riposerò 10-12 giorni. Spero e penso di esserci contro il #Mil… - Emanuel72607325 : RT @NicoSchira: #Osimhen al TG5: “Il mio infortunio non è nulla di grave. Mi riposerò 10-12 giorni. Spero e penso di esserci contro il #Mil… - LuigiLiccardo6 : RT @NicoSchira: #Osimhen al TG5: “Il mio infortunio non è nulla di grave. Mi riposerò 10-12 giorni. Spero e penso di esserci contro il #Mil… - DaniloBatresi : RT @NicoSchira: #Osimhen al TG5: “Il mio infortunio non è nulla di grave. Mi riposerò 10-12 giorni. Spero e penso di esserci contro il #Mil… -

Victor, attaccante del Napoli, ha parlato al Tg5 del suo infortunio che lo terrà fuori per le ... Nessuno credeva in noi aanno. Siamo vicini all'obiettivi e non vediamo l'ora che il ...ripresa però la Cremonese pareggia: per un tocco di mano di Toloi viene assegnato un ... vedi anche Infortunio, l'attaccante del Napoli salta la partita col Milan FOTOGALLERY ©Getty ...Ci farà comodo in queste gare senza, ma non partirà dall'. Il Cholito conosce bene il mestiere che fa. È meno veloce di Victor ma è fortissimo nel gioco aereo e si fa sentire negli ...

Infortunio Osimhen, ecco quando può tornare e i tempi di recupero Vesuvio Live

Osimhen, l'attaccante nigeriano sarà out per la partita di domani sera del Maradona ed oggi ha svelato la data del suo rientro ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...