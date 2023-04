Orta di Atella, 23mila euro nel furgone e droga in casa: arrestati padre e figlio (Di sabato 1 aprile 2023) padre e figlio sono finiti in manette a Orta di Atella dopo la scoperta nel loro furgone di più di 23mila euro e in casa di 2,2 chili di droga. Ventitremila e 500 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio 1,860 chilogrammi di hashish e 327 grammi di cocaina pura, che avrebbero fruttato circa Leggi su 2anews (Di sabato 1 aprile 2023)sono finiti in manette adidopo la scoperta nel lorodi più die indi 2,2 chili di. Ventitremila e 500in contanti, in banconote di piccolo taglio 1,860 chilogrammi di hashish e 327 grammi di cocaina pura, che avrebbero fruttato circa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vdruz : Orta di Atella. Sequestrato stupefacente (hashish e cocaina) e oltre 23.000 euro: arrestati padre e figlio… - occhio_notizie : ???? In casa nascondevano 2 chili di droga e circa 25mila euro in contanti: arrestati padre e figlio |… - casertafocus : ORTA DI ATELLA - Nascondono droga per 100mila euro, arrestati padre e figlio - PupiaTv : Elezioni Orta di Atella, sei movimenti trovano intese “per un governo stabile” - LucaColucci1 : RT @reggiadicaserta: #TerraFelix ?? Questa mattina ai Giardini della Flora circa cinquanta bambini della scuola di Orta di Atella, partner d… -