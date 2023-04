Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 3 al 9 aprile | tutti i segni e le previsioni | il segno più fortunato

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 1 aprile 2023) Ariete Lapotrebbe essere piuttosto tranquilla se non fosse per il vostro carattere fazioso. Cercate di abbassare i toni e ascoltare di più coloro che tengono a voi. Toro Avete in mente solo i pranzi che vi aspettano per le prossime feste, cercate di concentrarvi sul lavoro se non volete passare la prossimaa pensare sempre a ciò che avete lasciato in sospeso. Gemelli In fatto di sentimenti nessuno è più ambiguo di voi, non riuscite nemmeno a chiarire cosa siete voi a provare. Prendetevi una pausa e godetevi un po’ di sano egoismo per tutta la. Cancro Non siate troppo presi dal lavoro, inizia la bella stagione e avete bisogno di rimettervi in forma e abbandonare l’ozio dei mesi invernali. Leone Stanchi della solita routine, avete cercate di una via di fuga nel posto sbagliato. ...