Oroscopo 1 aprile 2023

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 1 aprile 2023) Sentimenti sorprendenti possono emergere quando la Luna in Leone si trova in quadratura con Urano in Toro alle 10:30 del mattino. La Luna in quadratura con Venere in Toro alle 14:06 ci ispira a concederci dolci piaceri! Siamo in uno stato d’animo civettuolo. La Luna si congiunge con il fortunato Giove in Ariete alle 15:25,