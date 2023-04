Oriana Marzoli scoppia in lacrime e crolla al GfVip: «Ho bisogno di un abbraccio». Cosa è successo (Di sabato 1 aprile 2023) A pochi giorni dalla finale del GfVip, Oriana Marzoli ha avuto un crollo emotivo tanto da non riuscire a trattenere le lacrime. La vippona piangendo ha detto: «Ho proprio bisogno di... Leggi su leggo (Di sabato 1 aprile 2023) A pochi giorni dalla finale delha avuto un crollo emotivo tanto da non riuscire a trattenere le. La vippona piangendo ha detto: «Ho propriodi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaaTavola : Quando un uovo sodo può diventare una 'dichiarazione romantica' Anche il reality del Grande Fratello in questa ediz… - auroraemmee : RT @scntofdriedflwr: gli ultimi due giorni di oriana marzoli nella casa … non ci sarà mai più una concorrente come lei - vivosolodiIouis : RT @scntofdriedflwr: gli ultimi due giorni di oriana marzoli nella casa … non ci sarà mai più una concorrente come lei - elisabe02340183 : RT @ssofiagostinii7: oriana marzoli è da proteggere e punto?????#oriele - Topina2017 : RT @sonoary: Il mio podio 1. Oriana 2. Gonzalez 3. Marzoli #oriele -