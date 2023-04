Ora anche gli ambientalisti "scaricano" la sinistra (Di sabato 1 aprile 2023) Gli ambientalisti di Bologna hanno protestato realizzando due lapidi di cartone in memoria di altrettanti alberi abbattuti, ribattezzandoli "Albero Bonaccini" e "Albero Lepore". Il Pd:"Gesti intimidatori nei confronti del governatore e del sindaco" Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 aprile 2023) Glidi Bologna hanno protestato realizzando due lapidi di cartone in memoria di altrettanti alberi abbattuti, ribattezzandoli "Albero Bonaccini" e "Albero Lepore". Il Pd:"Gesti intimidatori nei confronti del governatore e del sindaco"

