OnePlus Nord CE 3 Lite: ultime conferme prima del lancio (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Il prossimo 4 aprile 2023 il colosso OnePlus presenterà il nuovo OnePlus Nord CE 3 Lite, smartphone di fascia media con caratteristiche molto interessanti. Al momento le specifiche tecniche sono già note grazie alle indiscrezioni, ora però ha confermato Kinder Liu, presidente del colosso. Scopriamo insieme tutti i dettagli. OnePlus Nord CE 3 Lite: conferme prima del lancio Liu ha confermato che lo schermo sarà da 6,72 pollici e supporterà i 120 Hz. Purtroppo non sappiamo ancora con precisione che tecnologia utilizzerà il display, ma con tutta probabilità lo schermo di OnePlus Nord CE 3 Lite sarà un LCD con risoluzione di 2.400 x 1.080 pixel. Per il ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Il prossimo 4 aprile 2023 il colossopresenterà il nuovoCE 3, smartphone di fascia media con caratteristiche molto interessanti. Al momento le specifiche tecniche sono già note grazie alle indiscrezioni, ora però ha confermato Kinder Liu, presidente del colosso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.CE 3delLiu ha confermato che lo schermo sarà da 6,72 pollici e supporterà i 120 Hz. Purtroppo non sappiamo ancora con precisione che tecnologia utilizzerà il display, ma con tutta probabilità lo schermo diCE 3sarà un LCD con risoluzione di 2.400 x 1.080 pixel. Per il ...

