Onana verso il Chelsea | il nome del sostituto infiamma i tifosi dell’Inter

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 1 aprile 2023) L’Inter si prepara per la parte finale della stagione con l’intenzione di raggiungere importanti obiettivi in campionato e Champions League. Il rendimento della squadra di Simone Inzaghi è stato dai due volti, l’organico è competitivo ma nel corso della stagione ha pagato qualche passo falso di troppo. I nerazzurri sono in corsa per confermare almeno il quarto posto in campionato e arrivare il più lontano possibile in Champions League. Sono già iniziate le valutazioni e non sono da escludere novità anche a sorpresa. E’ altissima l’attesa in vista del doppio incontro dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica, l’occasione per i nerazzurri è ghiotta contro un avversario alla portata. La prospettiva è quella di un derby tutto italiano in semifinale contro la vincente tra Napoli e Milan. Foto di Matteo Bazzi / AnsaPorte girevoli in… porta La dirigenza inizia a lavorare sul ...