Omicidio a Roma | la polizia ferma una seconda persona | si tratta di un 43enne sospettato del delitto Fiore

Arrestato un uomo di 43 anni, accusato dell', in concorso con Daniele Viti, di Andrea Fiore, il 54enne ucciso nella notte tra il 26 e il 27 marzo in un appartamento in zona Tuscolana, a. L'operazione è stata compiuta questa notte ......Andrea Viti è stato fermato un altro soggetto accusato di concorso in. Si tratta di un 43enne destinatario di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto disposto dalla procura di...malati A MILANO Fotogallery - Silvio Berlusconi lascia il San Raffaele vigilessa uccisa... è fuori pericolo Papa Francesco è stato dimesso in mattinata dal policlinico Gemelli di, dove ...

Il meccanico era stato ucciso il 27 marzo in un appartamento a Torpignattara: la vittima aveva fatto in tempo a chiamare il 112 prima di spirare. 24 ore dopo era stato arrestato Daniele Viti ...A Roma una seconda persona è stata fermata in relazione all'omicidio di Andrea Fiore, avvenuto nei giorni scorsi in un appartamento nella zona di Torpignattara. Gli agenti della polizia di Stato capit ...