Oltre 22 mila interventi erogati e 600K euro di fatturato nell'ultimo anno: crescita esponenziale di Assistente Tecnologico (Di sabato 1 aprile 2023) Scelti come partner da Unieuro e altre aziende nazionali e internazionali. Più di 1300 assistenti iscritti sulla piattaforma. Pronto lo sbarco in Spagna come Asistente Tecnológico. Più di 22 mila interventi forniti e 600 mila euro di fatturato al termine del 2022, e Oltre 1300 assistenti presenti sulla piattaforma. Sono questi i numeri di Assistente Tecnologico, startup made in Italy cresciuta in pochi anni dalla sua fondazione, tanto da divenire un case study nel suo settore. Nel 2019 l'idea nata dai due soci fondatori, Alfredo Fresser e Francesco Guratti, basata sulla volontà di risolvere una criticità: il 32% della popolazione italiana non acquistava prodotti hi-tech per paura di non saperli utilizzare o configurare adeguatamente.

