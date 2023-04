Olbia-Alessandria oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di sabato 1 aprile 2023) Olbia-Alessandria sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della trentacinquesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Allo stadio Nespoli i sardi, quattordicesimi, sfidano i piemontesi diciassettesimi, e sono tre punti a separare queste squadre invischiate nella lotta salvezza. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 14 di sabato 1 aprile, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports, disponibile anche su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match della trentacinquesima giornata del girone B di. Allo stadio Nespoli i sardi, quattordicesimi, sfidano i piemontesi diciassettesimi, e sono tre punti a separare queste squadre invischiate nella lotta salvezza. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 14 di sabato 1 aprile,tv non disponibile,su Eleven Sports, disponibile anche su Dazn. SportFace.

