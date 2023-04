Olbia - Alessandria dagli spogliatoi. Occhiuzzi: 'Ottima partita ma non siamo ancora salvi' (Di sabato 1 aprile 2023) Il tuo arrivo ha cambiato volto alla squadra, quanto è merito tuo e quanto di Occhiuzzi? "Non è mai merito di uno il merito va equamente diviso con la squadra, leggo le dichiarazioni del dopo partita ... Leggi su olbianova (Di sabato 1 aprile 2023) Il tuo arrivo ha cambiato volto alla squadra, quanto è merito tuo e quanto di? "Non è mai merito di uno il merito va equamente diviso con la squadra, leggo le dichiarazioni del dopo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRisultati : #SerieC gr.B ???? Olbia-Alessandria 4-0 Ancona-Carrarese 3-3 Fiorenzuola-Torres 1-3 Cesena-Lucchese 1-1 Entella-Ponte… - tranmerekev : 3 games left, winner goes up, the rest go in a 27 team play off for 1 spot. 6 April San Donato v Cesena Reggiana… - CentotrentunoC : #Olbia ? Le parole in conferenza stampa di Daniele #Dessena, autore di una doppietta nel match vinto contro l'Aless… - SpazioOlbia : L'Olbia travolge l'Alessandria per 4 a 0 grazie a Dessena e Ragatzu - CentotrentunoC : #Olbia ? Queste le parole del tecnico dei galluresi Roberto #Occhiuzzi nella conferenza stampa a margine della sfid… -