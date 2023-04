(Di sabato 1 aprile 2023) “Non ho appreso tutto quello che so direttamente dal latte di mia madre, ho studiato duramente nelle migliori scuole del pianeta”. Charl Landvreugd fa il suo esordio di spalle ma è guardando dritto negli occhi che pronuncia le sue parole più dure e sincere: “Io non sono un portatore di diversità, sono il Curatore Responsabile del Museo Stedelijk”. Un biglietto da visita che è una dichiarazione di guerra all’ordine precostituito; lo sa bene il Museo di arte moderna e contemporanea più importante dei Paesi Bassi, che si è visto ri-tirare addosso quelle “on” che già in passato gli avevano lanciato contro le Gorillas Girls (gruppo femminista coperto dall’anonimato) e che oggi in Museumplein 10 sta assistendo a una rivoluzione partita dal suo interno. Problema? Il fatto che l’amministrazione abbia chiesto un’equa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattoblog : Olanda chiama mondo: White balls on walls. Al Pordenone Docs Fest l’inclusività fa dibattito - Stefano15067453 : Così come l’Olanda è la parte più ricca della sua nazione, e molti in Italia sono convinti che ci sia uno Stato che… - KyoshiroMibu023 : @SimonTheWatcher @F1Daviderusso @LrLucaruocco Come no, sono sicuro che a parte Imola e Monza tutti gli altri rimarr… - RenzoStrozzi90 : @Antomore62 @CampiMinati Aspe c’è una città in Olanda che si chiama Aja??? - michela_t22 : RT @sampietro_marco: @AngeloCiocca Quella che lei chiama carne sintetica è un mercato futuro che per ragioni idiote stiamo decidendo di las… -

Era il 2001: altra epoca, altro calcio, altra società, altre abitudini. Quel che oggi sinonnismo, allora erano pratiche viste come simpatiche, giuste, formative, per far crescere ...-4 - ...Ma lo farebbe, dice, per rendere soprattutto omaggio alla regina Elisabetta , che... Principesse si diventa! Da Kate Middleton a Maxima d'Compralo on line su Prima Edicola a 9.90 euro. ...... semifinale con la Spagna; chi vince, il 18 giugno in finale trova la vincente di- Croazia). Nicolato agirà di riflesso, a seconda delle scelte di Mancini . Considerata l' importanza dell'uno ...

Olanda chiama mondo: White balls on walls. Al Pordenone Docs Fest l’inclusività fa dibattito Il Fatto Quotidiano

Dalla Calabria all'Olanda e ritorno, la storia di Mattia: un giovane reggino con il sogno di tornare nella sua terra e lottare per darle un futuro migliore ...Il difensore dell’Olanda Stefan De Vrij ha lasciato il ritiro Orange. Il giocatore dell’Inter, in accordo col ct Orange Ronald Koeman, ritornerà in Italia. Ad annunciarlo è stata la KNVB con una nota.