Oggi a Milano il corteo contro i disastri della Sanità lombarda (Di sabato 1 aprile 2023) Il Movimento 5 Stelle Lombardia parteciperà Oggi pomeriggio alla manifestazione "Sani come un pesce?", organizzata da Medicina democratica in Piazza Duomo a tutela del Servizio Sanitario Pubblico. Paola Pizzighini (nella foto), consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, che sarà insieme ai colleghi Paola Pollini e Nicola Di Marco, dice a La Notizia: "A ottobre 2021 siamo scesi in piazza contro la (non)riforma Moratti-Fontana. A quasi due anni di distanza, purtroppo, la realtà ha confermato i nostri peggiori timori. Da Regione Lombardia zero risultati in materia di liste d'attesa, che anzi sono aumentate". Il M5S Lombardia parteciperà Oggi pomeriggio alla manifestazione "Sani come un pesce?", organizzata da Medicina democratica "Da Fontana e dal neo-Assessore Bertolaso solo misure spot, ma nessun passo in avanti per quanto riguarda ..."

