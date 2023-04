Ocean Viking, tre terroristi a bordo della Ong: lettera "S", cosa significa (Di sabato 1 aprile 2023) Tre migranti presenti a bordo della Ocean Viking, l'imbarcazione dell'Ong Sos Méditerranée che lo scorso novembre finì al centro di un aspro scontro diplomatico tra Parigi e Roma, erano schedati “S”: la lettera con cui i servizi segreti interni francesi, la Dgsi, marchiano gli individui potenzialmente pericolosi perla sicurezza dello Stato. Come la maggior parte dei clandestini a bordo della Ocean Viking, i tre individui, due siriani e un pachistano, sono scappati dal centro d'accoglienza provvisorio (nella penisola di Giens) che era stato messo loro a disposizione dopo lo sbarco a Tolone, facendo perdere le proprie tracce. È quanto emerso da un rapporto parlamentare appena reso noto dal deputato di Renaissance (il partito di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Tre migranti presenti a, l'imbarcazione dell'Ong Sos Méditerranée che lo scorso novembre finì al centro di un aspro scontro diplomatico tra Parigi e Roma, erano schedati “S”: lacon cui i servizi segreti interni francesi, la Dgsi, marchiano gli individui potenzialmente pericolosi perla sicurezza dello Stato. Come la maggior parte dei clandestini a, i tre individui, due siriani e un pachistano, sono scappati dal centro d'accoglienza provvisorio (nella penisola di Giens) che era stato messo loro a disposizione dopo lo sbarco a Tolone, facendo perdere le proprie tracce. È quanto emerso da un rapporto parlamentare appena reso noto dal deputato di Renaissance (il partito di ...

