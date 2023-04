Obiettivo playoff centrato: Il Volley Bergamo 1991 torna tra le prime otto d’Italia (Di sabato 1 aprile 2023) Bergamo. Dopo sei anni, la pallavolo femminile bergamasca torna tra le migliori otto d’Italia. Il Volley Bergamo 1991 è ufficialmente qualificato ai playoff della Serie A 2022/23. Il traguardo mancava dal 2017: era stato accarezzato nel 2021, ultimo anno di esistenza del vecchio titolo sportivo, quando il format prevedeva anche gli ottavi di finale e, pur da penultima in classifica, la squadra aveva avuto accesso. Questa volta, invece, è diverso. Un traguardo sudato, meritato, conquistato dal divano con ancora due partite da giocare, domenica (2 aprile) contro Scandicci e poi contro Casalmaggiore. Decisiva è stata la sconfitta de Il Bisonte Firenze contro Vero Volley Monza per 3-0, che lascia le toscane a 29 punti con una sola partita ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 aprile 2023). Dopo sei anni, la pallavolo femminile bergamascatra le migliori. Ilè ufficialmente qualificato aidella Serie A 2022/23. Il traguardo mancava dal 2017: era stato accarezzato nel 2021, ultimo anno di esistenza del vecchio titolo sportivo, quando il format prevedeva anche gli ottavi di finale e, pur da penultima in classifica, la squadra aveva avuto accesso. Questa volta, invece, è diverso. Un traguardo sudato, meritato, conquistato dal divano con ancora due partite da giocare, domenica (2 aprile) contro Scandicci e poi contro Casalmaggiore. Decisiva è stata la sconfitta de Il Bisonte Firenze contro VeroMonza per 3-0, che lascia le toscane a 29 punti con una sola partita ...

