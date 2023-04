Nuova Repubblica: le divisioni in Senato, nuovi nemici e Resistenza (Di sabato 1 aprile 2023) Star Wars. La serie tv The Mandalorian ha iniziato a raccontare il fragile sistema della Nuova Repubblica, che aveva sostituito l’Impero galattico. Jon Favreau e Dave Filoni stanno aggiungendo tasselli interessanti, completando un lavoro iniziato diversi anni fa da Claudia Gray con il romanzo Bloodline. Al fianco della Trilogia di Aftermath, scritta da Chuck Wendig,… » Leggi su starwarsnews (Di sabato 1 aprile 2023) Star Wars. La serie tv The Mandalorian ha iniziato a raccontare il fragile sistema della, che aveva sostituito l’Impero galattico. Jon Favreau e Dave Filoni stanno aggiungendo tasselli interessanti, completando un lavoro iniziato diversi anni fa da Claudia Gray con il romanzo Bloodline. Al fianco della Trilogia di Aftermath, scritta da Chuck Wendig,… »

