Novanta | il nuovo singolo della band è “Forever”

Esce il 31 Marzo per Factory Flaws "Forever" – il nuovo singolo dei Novanta, un gruppo milanese che suona dream pop. O, per dirla a modo loro, "ceiling-gazing songs": canzoni da ascoltare preferibilmente tra mezzanotte e le quattro del mattino. Inizialmente partito come progetto strumentale solista del chitarrista Manfredi Lamartina, nel corso del tempo Novanta

