Nosotti | «Fiorentina | grande momento Occhio alla Coppa Italia»

Leggi su inter-news

(Di sabato 1 aprile 2023) Alle ore 18 l’Inter torna in campo dopo la sosta per le nazionali. E lo fa contro unain unstato di forma e attesa – come i nerazzurri – dsemifinale d’andata della. Di questo ha parlato il giornalista Marcoa Sky Sport. STATO DI FORMA – Marcopresenta così Inter-di questa sera, concentrandosi suldella squadra allenata da Vincenzono: «Laviene da unin cui le cose cominciano a girare, non soltanto per quanto riguarda i risultati. Ha trovato anche la sua soluzione in fase offensiva. È chiaro però che il pensiero dellaè presente». Inter-News - ...