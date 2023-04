Non solo Svb: tutti i flop del modello California (Di sabato 1 aprile 2023) La California è per molti osservatori degli Stati Uniti il “paradiso” liberal, terra di diritti, sviluppo, innovazione, creazione del futuro. Il Golden State, primo per popolazione negli Stati Uniti, a novembre complice la crisi energetica della Germania e i venti recessivi su Berlino ha superato quest’ultima come Pil e, presa singolarmente, sarebbe la quarta economia InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 1 aprile 2023) Laè per molti osservatori degli Stati Uniti il “paradiso” liberal, terra di diritti, sviluppo, innovazione, creazione del futuro. Il Golden State, primo per popolazione negli Stati Uniti, a novembre complice la crisi energetica della Germania e i venti recessivi su Berlino ha superato quest’ultima come Pil e, presa singolarmente, sarebbe la quarta economia InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iacopo_melio : PRIORITÀ - Pronto? + Ciao Giuseppe, sei in ufficio? - Ciao Francesca, sì, abbiamo appena concluso un… incontro con… - ZanAlessandro : Il Parlamento Europeo ha appena condannato il governo Meloni per lo stop alle registrazioni dei figli di coppie del… - colvieux : #LaRussa non solo non si dimetterà ma sta realizzando un sogno represso e covato nell’animo dei suoi sodali per dec… - iguanadan : RT @iacopo_melio: PRIORITÀ - Pronto? + Ciao Giuseppe, sei in ufficio? - Ciao Francesca, sì, abbiamo appena concluso un… incontro con… la s… - 1982wolverine : @spighissimo Un raffronto al PIL l'avrei fatto comunque, io lo trovo molto significativo, in particolare paragonand… -