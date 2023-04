“Non pregavano abbastanza?”: lo youtuber progressista che insulta i morti di Nashville (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr – A poche ore dalla strage di Nashville, con ancora i corpi caldi delle sei vittime, il celebre youtuber progressista statunitense David Pakman, il cui canale annovera più di un milione e mezzo di iscritti, dal suo profilo Twitter ha cinguettato: “E’ molto sorprendente che ci sia stata una sparatoria di massa in una scuola cristiana, se si pensa che la mancanza di preghiera sia spesso accusata di questi eventi orribili. Possibile che non pregassero abbastanza, o correttamente, pur essendo una scuola cristiana?”. Parole oscene, poi codardamente e ipocritamente eliminate adducendo la motivazione della cancellazione al sempreverde antisemitismo (Pakman è ebreo ashkenazita), apparentemente inesistente nei commenti ma magicamente comparso nella sua casella postale. Nashville, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr – A poche ore dalla strage di, con ancora i corpi caldi delle sei vittime, il celebrestatunitense David Pakman, il cui canale annovera più di un milione e mezzo di iscritti, dal suo profilo Twitter ha cinguettato: “E’ molto sorprendente che ci sia stata una sparatoria di massa in una scuola cristiana, se si pensa che la mancanza di preghiera sia spesso accusata di questi eventi orribili. Possibile che non pregassero, o correttamente, pur essendo una scuola cristiana?”. Parole oscene, poi codardamente e ipocritamente eliminate adducendo la motivazione della cancellazione al sempreverde antisemitismo (Pakman è ebreo ashkenazita), apparentemente inesistente nei commenti ma magicamente comparso nella sua casella postale., ...

