Nikita Pelizon, la sorpresa di Matteo Diamante e di una ex vippona vola sul cielo della Casa | Il messaggio (Di sabato 1 aprile 2023) Nikita Pelizon oggi, ultimo sabato dentro la Casa del GF Vip 7, ha ricevuto due belle sorprese e non solo dai fan Nikita Pelizon ha ricevuto una bellissima sorpresa che le ha dato la carica per affrontare la finalissima di lunedì sera. É l'ultimo sabato dentro il loft di Cinecittà e la vippona ha ricevuto oggi ben due aerei che l'hanno fatta sorridere ed emozionare. Uno è arrivato da parte dei fan, l'altro da Matteo Diamante, ex vippone ed ex fidanzato della modella, da Giulia, sua cara amica, e Antonella Fiordelisi. I fan della Pelizon le hanno mandato questo messaggio: "FIERI DI TE GRAZIE PER LE EMOZIONI #NIKITERS". L'inaspettato aereo dei fan ha ...

