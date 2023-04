Nicola Del Freo: età, moglie, lavoro, vita privata e matrimonio (Di sabato 1 aprile 2023) Nicola Del Freo è un danzatore, primo ballerino del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala dal 2021. Scopriamo insieme qualche curiosità in più su di lui, e qualche dettaglio riguardo al suo matrimonio con Virna Toppi. Nicola Del Freo: età, moglie e lavoro Nicola Del Freo è nato a Carrara il 24 febbraio del 1991 (sotto il segno zodiacale Pesci). Attualmente ha 32 anni. Si è mostrato incline alla danza sin da piccolo. La sua passione per tale disciplina, lo ha portato a frequentare la Hamburg Ballet School e successivamente ad unirsi alla compagnia del Berlin State Ballet, dove ottenne la promozione da demisolista. (L’articolo continua dopo la foto sottostante.) Nicola Del Freo il 16 ottobre del 2022 è ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 aprile 2023)Delè un danzatore, primo ballerino del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala dal 2021. Scopriamo insieme qualche curiosità in più su di lui, e qualche dettaglio riguardo al suocon Virna Toppi.Del: età,Delè nato a Carrara il 24 febbraio del 1991 (sotto il segno zodiacale Pesci). Attualmente ha 32 anni. Si è mostrato incline alla danza sin da piccolo. La sua passione per tale disciplina, lo ha portato a frequentare la Hamburg Ballet School e successivamente ad unirsi alla compagnia del Berlin State Ballet, dove ottenne la promozione da demisolista. (L’articolo continua dopo la foto sottostante.)Delil 16 ottobre del 2022 è ...

