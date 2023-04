Next Generation Innovation Talents: tirocini per specialisti e aspiranti innovatori (Di sabato 1 aprile 2023) Eismea ha annunciato la pubblicazione del nuovo bando “Next Generation Innovation Talents” per il 1° aprile 2023. La call offrirà ai partecipanti dei programmi finanziati da Horizon Europe tirocini nelle aziende supportate dall’European Innovation Council (EIC) e dall’European Institute of Innovation & Technology (EIT). Il bando di gara si concentrerà su due tipologie di tirocini. La prima è quella dei “deep tech Talents”: tirocinio da 3 a 6 mesi dedicato a lavori altamente specializzati su progetto specifico o assistenza ad un dirigente senior (CEO, CSO) come richiesto dall’azienda ospitante. La seconda è destinata agli “aspiring innovators”: stage fino a 6 mesi, dedicato a esperienze lavorative più generiche nel ... Leggi su ildenaro (Di sabato 1 aprile 2023) Eismea ha annunciato la pubblicazione del nuovo bando “” per il 1° aprile 2023. La call offrirà ai partecipanti dei programmi finanziati da Horizon Europenelle aziende supportate dall’EuropeanCouncil (EIC) e dall’European Institute of& Technology (EIT). Il bando di gara si concentrerà su due tipologie di. La prima è quella dei “deep tech”:o da 3 a 6 mesi dedicato a lavori altamente specializzati su progetto specifico o assistenza ad un dirigente senior (CEO, CSO) come richiesto dall’azienda ospitante. La seconda è destinata agli “aspiring innovators”: stage fino a 6 mesi, dedicato a esperienze lavorative più generiche nel ...

