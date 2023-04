Nessuno ferma Papa Francesco | “Celebrerò la domenica delle Palme”

(Di sabato 1 aprile 2023) Ore convulse per, ma il lieto fine è arrivato. Il Santo Padre è stato dimesso dall'ospedale Gemelli di Roma: Jorge Mario Bergoglio era stato ricoverato mercoledì per quella che si è rivelata essere una bronchite su base infettiva e ora è arrivato il via libera dei medici che lo hanno avuto in cura. Prima di lasciare la struttura e tornare in Vaticano il Pontefice ha salutato il Rettore dell'Università Cattolica, Franco Anelli, con i suoi più stretti collaboratori, il Direttore Generale del Policlinico, Marco Elefanti, l'Assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica, Monsignor Claudio Giuliodori, e l'equipe di medici e operatori sanitari che lo ha assistito durante questi giorni. “Ammiro tanto la gente che lavora in ospedale. Ci vuole eroicità” la reazione diuscendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChineAngelo : @repubblica Affermazione sicuramente forte, MA È CIÒ CHE VUOLE UNA SINISTRA MALATA E VERGOGNOSA!!! Ma la cosa veram… - graziacalore : CHI ha avuto e conserva il POTERE DI SCUDARLI? SE CI SONO POTERI CAPACI DI IMMOBILIZZARE LA MAGISTRATURA, DEVI/DOV… - nicolam74756036 : @mervin985 @putino @0x1001G La posizione è che privarsi in questo momento dello strumento più avanzato della storia… - boomerhill1968 : @Giorgiolaporta Quell'episodio nessuno lo ha cancellato e che i partigiani rossi puntassero al potere è vero Come è… - ErsiGiliberti : @CeresaRaffaele Quando si tratta di sparare boiate non li ferma nessuno!! -

... il campionato che sta per tornare, la consapevolezza del percorso fatto e lavolontà di ... come normale che sia, quiè contento di perdere le partite, i giocatori sono i primi a star ...... che- nemmeno i loro creatori - è in grado di comprendere, prevedere o controllare in modo ... Il ragionamento è semplice: 'Non sil'innovazione per decreto'. Certo il dibattito aperto da ...E ora guai a chi si. La sosta per le Nazionali, complici le prestazioni tutt'altro che esaltanti dell'Italia, non ... Urge cambiare passo per non dover dipendere da, tanto più che in questo ...

Civico 17 di via Piacenza evacuato dopo l’incendio: nessuno ferma l’intruso seriale che stamane ha scavalcato il cancello GenovaQuotidiana

C’è poco da fare, Ignazio La Russa non lo ferma nessuno. Se apre bocca, anche adesso che è presidente del senato, dice quello che pensa, non tiene conto dell’opportunità o dell’utilità di esprimere ...«Il Liceo Plinio non è e non è mai stato terra di nessuno». La voce del Consiglio di Istituto del ... di Istituto ribadiscono la solidarietà alla docente Lucia Celotto e la ferma condanna all’episodio ...