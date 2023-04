“Nella mia casa”, Totti è furioso per gli scatti di Ilary Blasi e Bastian: l’attacco dell’ex Capitano (Di sabato 1 aprile 2023) Francesco Totti non ha affatto gradito gli ultimi scatti di Ilary Blasi in compagnia del suo nuovo compagno, Bastian Muller. Sono passati ormai molti mesi dall’annuncio ufficiale della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ma tra i due ormai ex coniugi la tensione è sempre altissima. Quella che in un primo momento sembrava potesse risolversi senza particolari strascichi è diventata invece una battaglia serrata, fatta di accuse reciproche di tradimenti e ‘furti’ di oggetti preziosi. Totti non ha gradito le ultime foto di Ilary con Bastian – Grantennistoscana.itCome noto, l’ex Capitano della Roma ha intrapreso una nuova relazione sentimentale con Noemi Bocchi, 28 anni, flower ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 1 aprile 2023) Francesconon ha affatto gradito gli ultimidiin compagnia del suo nuovo compagno,Muller. Sono passati ormai molti mesi dall’annuncio ufficiale della separazione tra Francescoma tra i due ormai ex coniugi la tensione è sempre altissima. Quella che in un primo momento sembrava potesse risolversi senza particolari strascichi è diventata invece una battaglia serrata, fatta di accuse reciproche di tradimenti e ‘furti’ di oggetti preziosi.non ha gradito le ultime foto dicon– Grantennistoscana.itCome noto, l’exdella Roma ha intrapreso una nuova relazione sentimentale con Noemi Bocchi, 28 anni, flower ...

