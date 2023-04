Nel mezzo della crisi bancaria, il numero uno di Unicredit Andrea Orcel strappa un aumento del 30%, Guadagnerà 9,7 milioni (Di sabato 1 aprile 2023) Ce l’ha fatta. Andrea Orcel, numero uno di Unicredit e già l’amministratore delegato più pagato in Italia, avrà il suo aumento di stipendio. L’assemblea dei soci si è espressa a favore con il 69% dei voti e così la busta paga del manager salirà del 30% fino a 9,75 milioni di euro (3,2 fissi e 6,5 variabili). Eppure i consulenti della banca Iss e Glass Lewis avevano suggerito ai soci di bocciare l’aumento proposto dal consiglio di amministrazione giudicandolo “eccessivo”. Mentre i soci ponderavano la loro decisione, in effetti, sono fallite la statunitense Silicon Valley Bank e il colosso svizzero Credit Suisse. Deutsche Bank è stata colpita da un’improvvisa ondata di vendite. Insomma, nel mercato bancario i nervi sono a fior di pelle, sebbene negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Ce l’ha fatta.uno die già l’amministratore delegato più pagato in Italia, avrà il suodi stipendio. L’assemblea dei soci si è espressa a favore con il 69% dei voti e così la busta paga del manager salirà del 30% fino a 9,75di euro (3,2 fissi e 6,5 variabili). Eppure i consulentibanca Iss e Glass Lewis avevano suggerito ai soci di bocciare l’proposto dal consiglio di amministrazione giudicandolo “eccessivo”. Mentre i soci ponderavano la loro decisione, in effetti, sono fallite la statunitense Silicon Valley Bank e il colosso svizzero Credit Suisse. Deutsche Bank è stata colpita da un’improvvisa ondata di vendite. Insomma, nel mercato bancario i nervi sono a fior di pelle, sebbene negli ...

