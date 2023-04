NBA | i risultati della notte 1 aprile | Banchero trascina Orlando | Memphis batte i Clippers Bene Philadelphia e Boston | Denver ko

Leggi su oasport

(Di sabato 1 aprile 2023) Prosegue la stagione 2022-2023 di NBA. Nellaitaliana si sono disputati ben tredici incontri di una regular season che sta arrivando ormai al termine e come sempre lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti ie i migliori realizzatori di giornata. Paolorealizza ben 30 punti (8/17 al tiro), 12 rimbalzi, 6 assist e tre stoppate e(ormai comunque praticamente fuori dalla lotta per i play-in) al successo per 116-109 nel match contro Washington. Oltre al classe 2002, giocano un’ottima partita in casa Magic anche Markelle Fultz e Franz Wagner: il primo chiude con 25 punti, mentre il secondo mette a referto 20 punti. Inutili per i Wizards (privi di Bradley Beal, Kristaps Porzingis e Kyle Kuzmai 27 punti di Corey Kispert, i 21 di Delon Wright e i ...