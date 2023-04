NBA 2022/2023: Banchero trascina i Magic con 30 punti, i Lakers vincono e salgono al settimo posto (Di sabato 1 aprile 2023) Sono ben tredici i match di una regular season NBA ormai agli sgoccioli andati in scena nella notte. Spicca il successo degli Orlando Magic sugli Washington Wizards per 116-109 con un grande Paolo Banchero a guidare i suoi. Il rookie azzurro ha messo a referto 30 punti e 12 rimbalzi, contribuendo significativamente alla 33esima vittoria stagionale della franchigia. Sconfitto invece l’altro italiano in campo, ovvero Simone Fontecchio, che ha realizzato 12 punti in 30 minuti ma i suoi Utah Jazz si sono arresi ai Boston Celtics per 122-114. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Importante successo per i Los Angeles Lakers, che piegano i Minnesota Timberwolves per 123-111 nel segno di Anthony Davis (38 punti, di cui 17 nell’ultimo quarto) e salgono al ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Sono ben tredici i match di una regular season NBA ormai agli sgoccioli andati in scena nella notte. Spicca il successo degli Orlandosugli Washington Wizards per 116-109 con un grande Paoloa guidare i suoi. Il rookie azzurro ha messo a referto 30e 12 rimbalzi, contribuendo significativamente alla 33esima vittoria stagionale della franchigia. Sconfitto invece l’altro italiano in campo, ovvero Simone Fontecchio, che ha realizzato 12in 30 minuti ma i suoi Utah Jazz si sono arresi ai Boston Celtics per 122-114. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Importante successo per i Los Angeles, che piegano i Minnesota Timberwolves per 123-111 nel segno di Anthony Davis (38, di cui 17 nell’ultimo quarto) eal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportscardcoder : 2022-23 Panini NBA Hoops Rookie Ink Paolo Banchero #RI-PBC Rookie Auto RC #ad #tradingcards - Fazzettino : RT @dariovismara: La miglior storia della stagione NBA 2022/23? No doubt about it. @lUltimoUomo - MyFriendDario78 : RT @dariovismara: La miglior storia della stagione NBA 2022/23? No doubt about it. @lUltimoUomo - dariovismara : La miglior storia della stagione NBA 2022/23? No doubt about it. @lUltimoUomo - SportInTV_IT : NBA 2022/2023: le partite in diretta su Sky Sport (31 marzo-3 aprile) -