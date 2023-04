“Navalny” | il documentario sull’attivista russo che ha sfidato Putin

Leggi su iodonna

(Di sabato 1 aprile 2023) NAVALNYGenere: drammatico,?? 1/2Regia: Daniel Roher. Con Aleksej Navalny Aleksej Navalny Leggi anche › I momenti più belli degli Oscar 2023 tra i 7 premi record a “Everything Everywhere All at Once” › “Tango con”: la recensione delsu Natasha Sindeeva Un’illusione russa: è questa la storia di Aleksej Navalny. L’avvocato attivista attualmente rinchiuso in una colonia penale lo spiega bene in questoBbc che si è aggiudicato l’Oscar. Senza piazze, senza media tradizionali (le prime proibite, i secondi asserviti al regime), il leader di “Russia del futuro” crede di poter ...