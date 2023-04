Nausea e vomito di ritorno dalla gita scolastica a Napoli, i pullman costretti a fermarsi sulla A1: 40 studenti intossicati (Di sabato 1 aprile 2023) Sono dovuti andare in ospedale cinque studenti del liceo Peano di Tortona per una sospetta intossicazione alimentare che avrebbe colpito 40 ragazzi che tornavano da una gita scolastica a Napoli. I primi malori sono cominciati alle 4 di questa notte, quando i due pullman su cui viaggiavano gli studenti e gli insegnanti si sono dovuti fermare all’area di servizio Arda di Fiorenzuola, lungo l’autostrada A1 in provincia di Piacenza. Quasi tutti i ragazzi a bordo dei pullman hanno cominciato ad avere Nausea, vomito e dissenteria. Chiamati i soccorsi, alla stazione di servizio sono arrivate 13 ambulanze, come riporta La Stampa, accompagnate da due auto mediche e due pattuglie della polizia stradale. I cinque ragazzi considerati più gravi ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023) Sono dovuti andare in ospedale cinquedel liceo Peano di Tortona per una sospetta intossicazione alimentare che avrebbe colpito 40 ragazzi che tornavano da una. I primi malori sono cominciati alle 4 di questa notte, quando i duesu cui viaggiavano glie gli insegnanti si sono dovuti fermare all’area di servizio Arda di Fiorenzuola, lungo l’autostrada A1 in provincia di Piacenza. Quasi tutti i ragazzi a bordo deihanno cominciato ad averee dissenteria. Chiamati i soccorsi, alla stazione di servizio sono arrivate 13 ambulanze, come riporta La Stampa, accompagnate da due auto mediche e due pattuglie della polizia stradale. I cinque ragazzi considerati più gravi ...

