Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Nasti batte un altro colpo: il Milan osserva la punta dai gol pesanti - LaCnews24 : Il Cosenza batte il Pisa al Marulla: decisivo un colpo di testa di Nasti -

Dopo aver raccolto un punto in due partite, la squadra di Pecchia al Tardini2 - 1 il Palermo,... Larrivey) Cosenza - Pisa 1 - 0 (43) Parma - Palermo 2 - 1 (32 Benedyczak, 41 Soleri, 77 ......allo Scudetto ei pari età della Feralpisalò in rimonta: lo fa tenendo botta in un primo tempo tutt'altro che semplice, concluso sotto di un gol dopo una punizione magistrale di; lo fa ...... l'esterno rientra e apparecchia a rimorchio per il destro di prima intenzione di Sieb che... 14, della rosa) recupera palla ai 20 metri e servea centroarea, l'attaccante del Cosenza ...