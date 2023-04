Napoli, tutti pazzi per l’uovo di Pasqua di Rita De Crescenzo (Di sabato 1 aprile 2023) Rita De Crescenzo ha presentato il suo uovo di Pasqua. La nota tiktoker napoletana ha diffuso un video sui suoi canali social con la confezione e ha detto: “Arriva l’uovo di Rita De Crescenzo, lo trovate da domenica nel mio negozio”. Napoli, tutti pazzi per l’uomo di Pasqua di Rita De Crescenzo Poi ha aggiunto: “Questo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 1 aprile 2023)Deha presentato il suo uovo di. La nota tiktoker napoletana ha diffuso un video sui suoi canali social con la confezione e ha detto: “ArrivadiDe, lo trovate da domenica nel mio negozio”.per l’uomo didiDePoi ha aggiunto: “Questo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rinascente90 : @Masettoda7 Pure io l'ho pensato. scrivere queste cose solo il napolista di napoli poteva. Bravo. Tutti uguali. - METRO_POLITANS : @Markoporro10 @sscnapoli La bravura e la capacità di questa Società è riconosciuta a livello mondiale. Dal NYTime a… - rep_napoli : Circumvesuviana, fumo in una carrozza e panico tra i viaggiatori: tutti a piedi tra Pompei e Torre Annunziata [di M… - diavolista73 : RT @BeppeIncocciati: Buon @Napoli @Milan a tutti i tifosi ?????? - patrizi00536975 : RT @PinoSa54: ?????? In questo momento invece di ESSERE UNITI...Lo Zoccolo duro viene Meno. Poi a Scudetto VINTO TUTTI IN PIAZZA A FESTEGGIARE… -

L'algoritmo che aiuta a vincere Così il Napoli è arrivato a profili come quello del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, vera rivelazione di questa stagione ma a inizio anno sconosciuto a tutti. Non è solo il Napoli a utilizzare la ... Napoli - Milan, Spalletti: 'Assenza Osimhen pesa' Tutti hanno dato un pezzetto in più'. Napoli prepara da tempo la festa per lo scudetto. 'Vedere bandiere che sventolano ovunque ci riempie di orgoglio, ma è illusorio, stiamo raccontando una storia ... Giornata mondiale autismo, Mattarella da PizzAut e le altre iniziative A Monza il presidente della Repubblica inaugura la nuova sede della pizzeria inclusiva. A Roma "Run for Autism". Napoli si colora di blu Gli occhi saranno tutti puntati su Monza, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurerà la nuova sede di PizzAut, dopo l'esperimento pilota di Cassina de' ... Così ilè arrivato a profili come quello del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, vera rivelazione di questa stagione ma a inizio anno sconosciuto a. Non è solo ila utilizzare la ...hanno dato un pezzetto in più'.prepara da tempo la festa per lo scudetto. 'Vedere bandiere che sventolano ovunque ci riempie di orgoglio, ma è illusorio, stiamo raccontando una storia ...A Monza il presidente della Repubblica inaugura la nuova sede della pizzeria inclusiva. A Roma "Run for Autism".si colora di blu Gli occhi sarannopuntati su Monza, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurerà la nuova sede di PizzAut, dopo l'esperimento pilota di Cassina de' ... Napoli, spunta il sosia di Maradona: tutti hanno notato il dettaglio Corriere dello Sport Tutti i convocati LIVE: la decisione su Holm! Torna Bastoni, out Sabiri e Caldirola Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... Studenti in gita a Napoli colpiti da intossicazione alimentare: cinque in ospedale Cinque giovani sono finiti all'ospedale di Piacenza questa notte a causa di una probabile intossicazione alimentare. Si tratta di studenti di una comitiva scolastica di Tortona che stava ... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Cinque giovani sono finiti all'ospedale di Piacenza questa notte a causa di una probabile intossicazione alimentare. Si tratta di studenti di una comitiva scolastica di Tortona che stava ...