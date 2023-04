Napoli, Spalletti: "Pesa l'assenza di Osimhen, c'è Simeone, il Milan è forte, su Raspadori" (Di sabato 1 aprile 2023) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Milan, in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 20.45, queste le sue dichiarazioni: Pioli ha detto che senza Osimhen non cambia niente, ne ha vinte 7 su 7. Cosa cambia per lei emotivamente? "E' un'assenza che Pesa, inutile girarci intorno, però poi di fianco c'è anche quello che ha detto Pioli che mi trova d'accordo (ride, ndr), quando è mancato la squadra ha saputo sopperire e tutti hanno dato qualcosa in più per far vedere lo stesso Napoli, giocando da Napoli, con lo stesso gioco di sempre. La differenza l'hanno fatta anche giocatori come il Cholito, lui sa che mestiere fa, è uno di quelli che conosce, sa che non si gioca solo con i ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 1 aprile 2023) Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il, in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 20.45, queste le sue dichiarazioni: Pioli ha detto che senzanon cambia niente, ne ha vinte 7 su 7. Cosa cambia per lei emotivamente? "E' un'che, inutile girarci intorno, però poi di fianco c'è anche quello che ha detto Pioli che mi trova d'accordo (ride, ndr), quando è mancato la squadra ha saputo sopperire e tutti hanno dato qualcosa in più per far vedere lo stesso, giocando da, con lo stesso gioco di sempre. La differenza l'hanno fatta anche giocatori come il Cholito, lui sa che mestiere fa, è uno di quelli che conosce, sa che non si gioca solo con i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? SPALLETTI “Vedere Napoli colorata di azzurro ci riempie di gioia. Finché la storia non è scritta bisogna continua… - petisso17 : RT @SpudFNVPN: #NapoliMilan, #Spalletti: “l’assenza delle curve ci penalizza tanto quanto quella di #Osimhen, pur rispettando i sacrifici d… - Elos0207 : RT @luchino_saltato: Spalletti ha fatto un autentico miracolo. Guarda qua che nazionalità. Se non conoscessi il Napoli direi che sono 11 do… - ilmionapoli : Spalletti: “Osimhen assenza che pesa. Non abbiamo già vinto. E non perdete tempo sui contratti” - MilanNewsit : Napoli, Spalletti in conferenza: 'Col Milan è da tripla, squadra fortissima' -