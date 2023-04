Napoli, Simeone pronto a graffiare: senza Osimhen è lui l’uomo chiave (Di sabato 1 aprile 2023) Come spesso accade, la sosta riservata alle partite delle nazionali ha riservato brutte sorprese per alcuni club. Tra questi c’è soprattutto il Napoli, che alla ripresa degli allenamenti è stato costretto a salutare momentaneamente il suo bomber, l’uomo simbolo di questa stagione straordinaria tra Serie A e Champions League, Victor Osimhen. Il numero 9 azzurro, al rientro dopo le partite giocate con la maglia della Nigeria, ha accusato un fastidio ed è stato sottoposto ad accertamenti. Victor Osimhen – @livephotosport Gli esami strumentali effettuati sul giocatore hanno evidenziato una lesione distrattiva dell’adduttore sinistro, infortunio che generalmente impiega tra le due settimane e un mese per guarire del tutto. Victor Osimhen salterà quindi con certezza almeno il big match di Serie A in ... Leggi su contropiedeazzurro (Di sabato 1 aprile 2023) Come spesso accade, la sosta riservata alle partite delle nazionali ha riservato brutte sorprese per alcuni club. Tra questi c’è soprattutto il, che alla ripresa degli allenamenti è stato costretto a salutare momentaneamente il suo bomber,simbolo di questa stagione straordinaria tra Serie A e Champions League, Victor. Il numero 9 azzurro, al rientro dopo le partite giocate con la maglia della Nigeria, ha accusato un fastidio ed è stato sottoposto ad accertamenti. Victor– @livephotosport Gli esami strumentali effettuati sul giocatore hanno evidenziato una lesione distrattiva dell’adduttore sinistro, infortunio che generalmente impiega tra le due settimane e un mese per guarire del tutto. Victorsalterà quindi con certezza almeno il big match di Serie A in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : I tifosi del #Napoli stiano tranquilli. Ci sono #Simeone e #Raspadori. Non a caso quella azzurra è la squadra che h… - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Napoli, è l’ora di Simeone e Raspadori: Spalletti ha già le idee chiare - MarekNapoli : RT @tuttonapoli: 8 reti in 592 minuti: tocca al Cholito Simeone e Napoli-Milan è la sua partita - tuttonapoli : 8 reti in 592 minuti: tocca al Cholito Simeone e Napoli-Milan è la sua partita - PianetaMilan : #NapoliMilan, #Osimhen fuori: #Simeone scalda i motori #SempreMilan -