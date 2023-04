Napoli, Osimhen rassicura tutti: “Nulla di grave. L’amore dei napoletani è incredibile” (Di sabato 1 aprile 2023) Victor Osimhen, attaccante del Napoli, rassicura tutti sull’entità dell’infortunio. Poi la frase d’amore per i napoletani. Il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen per le prossime partite, ma il giocatore sembra fiducioso riguardo alla sua guarigione e al suo ritorno in campo, come ha dichiarato in un’intervista esclusiva a TG 5. “Non è Nulla di grave, spero di esserci contro il Milan in Champions“, ha dichiarato con serenità. Il Napoli, nonostante l’assenza dell’attaccante nigeriano, sembra non essere preoccupato per il futuro. Osimhen ha poi parlato della corsa allo scudetto, dicendosi fiducioso e vicino all’obiettivo. “Stiamo dando il massimo e non vediamo l’ora di festeggiare con i nostri ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 aprile 2023) Victor, attaccante delsull’entità dell’infortunio. Poi la frase d’amore per i. Ildovrà fare a meno di Victorper le prossime partite, ma il giocatore sembra fiducioso riguardo alla sua guarigione e al suo ritorno in campo, come ha dichiarato in un’intervista esclusiva a TG 5. “Non èdi, spero di esserci contro il Milan in Champions“, ha dichiarato con serenità. Il, nonostante l’assenza dell’attaccante nigeriano, sembra non essere preoccupato per il futuro.ha poi parlato della corsa allo scudetto, dicendosi fiducioso e vicino all’obiettivo. “Stiamo dando il massimo e non vediamo l’ora di festeggiare con i nostri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 100% - Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza Victor #Osimhen in campo in questa stagione in tutte le compe… - anperillo : I tifosi del #Napoli stiano tranquilli. Ci sono #Simeone e #Raspadori. Non a caso quella azzurra è la squadra che h… - sportface2016 : +++#Napoli, infortunio #Osimhen: lesione distrattiva all'adduttore destro. Salta il #Milan, ma rischia di saltare a… - napolipiucom : Napoli, Osimhen rassicura tutti: 'Nulla di grave. L'amore dei napoletani è incredibile' #Champions #infortunio… - Adoir9_ : giorno 15 che tirano fuori ste cose del karma a sproposito per una partita. Prima erano le esultanze dei giocatori… -