Napoli, Nappi denuncia: "Video con eruzione del Vesuvio su TikTok, il responsabile paghi" (Di sabato 1 aprile 2023) Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, ha denunciato la comparsa di un Video su TikTok nel quale è simulata l'eruzione del Vesuvio. "La vergogna dei social ha da tempo superato ogni limite. Mi è stato segnalato un Video in cui si simula l'eruzione del Vesuvio in occasione dell'ultima giornata di campionato, quando si sancirebbe ufficialmente il successo del Napoli. In alto si vede il vulcano eruttare e sotto, quella che sta a indicare l'esultanza del resto d'Italia. È qualcosa di scandaloso e profondamente preoccupante, un filmato che nascondendosi dietro la formula dello scherzo, instilla e diffonde odio. Ho immediatamente provveduto a segnalare il profilo ...

