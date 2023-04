Napoli-Milan, Spalletti: "Assenza Osimhen pesa" (Di sabato 1 aprile 2023) Napoli, 1 apr. - (Adnkronos) - "E' un'Assenza che pesa, inutile girarci intorno ma quando è mancato la squadra ha saputo sopperire e tutti hanno dato qualcosa in più per far vedere lo stesso Napoli". Lo dice l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan, in merito all'essenza del capocannoniere della Serie A, Victor Osimhen. "Come modo di giocare cambia poco, Simeone è meno veloce di Osimhen, trovarne uno così veloce è difficile, ma è bravo a giocare spalle alla porta, a difendere palla, a dialogare, siamo a posto -aggiunge Spalletti-. A certificare che sia un gruppo che può sostituire chiunque di quelli che hanno giocato di più non sono io a dirlo, ma sono stati i ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023), 1 apr. - (Adnkronos) - "E' un'che, inutile girarci intorno ma quando è mancato la squadra ha saputo sopperire e tutti hanno dato qualcosa in più per far vedere lo stesso". Lo dice l'allenatore delLuciano, in conferenza stampa alla vigilia del match con il, in merito all'essenza del capocannoniere della Serie A, Victor. "Come modo di giocare cambia poco, Simeone è meno veloce di, trovarne uno così veloce è difficile, ma è bravo a giocare spalle alla porta, a difendere palla, a dialogare, siamo a posto -aggiunge-. A certificare che sia un gruppo che può sostituire chiunque di quelli che hanno giocato di più non sono io a dirlo, ma sono stati i ...

