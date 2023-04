Napoli-Milan, scelta a sorpresa di Pioli: la probabile formazione (Di sabato 1 aprile 2023) Napoli e Milan scendono in campo domani sera alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona per la prima di tre sfide che si giocheranno nel corso del mese di aprile. I prossimi appuntamenti sono il 12 e il 18, rispettivamente a San Siro e poi di nuovo nel capoluogo campano per i quarti di finale di Champions League. Spalletti rinuncerà sicuramente domani sera a Victor Osimhen, che a causa di una lesione distrattiva all’adduttore sinistro, lascia spazio al Cholito Simeone, preferito a Giacomo Raspadori rientrato da poco da un infortunio. Sul fronte Milan, anche Stefano Pioli dovrà rinunciare a qualche calciatore per colpa di infortuni. FOTO: Imago, Pioli e Spalletti La probabile formazione del Milan In particolare sono out Messias, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 1 aprile 2023)scendono in campo domani sera alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona per la prima di tre sfide che si giocheranno nel corso del mese di aprile. I prossimi appuntamenti sono il 12 e il 18, rispettivamente a San Siro e poi di nuovo nel capoluogo campano per i quarti di finale di Champions League. Spalletti rinuncerà sicuramente domani sera a Victor Osimhen, che a causa di una lesione distrattiva all’adduttore sinistro, lascia spazio al Cholito Simeone, preferito a Giacomo Raspadori rientrato da poco da un infortunio. Sul fronte, anche Stefanodovrà rinunciare a qualche calciatore per colpa di infortuni. FOTO: Imago,e Spalletti LadelIn particolare sono out Messias, ...

