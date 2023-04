Napoli-Milan, Pioli: “Giochiamo come Sinner e vinciamo” (Di sabato 1 aprile 2023) Milano, 1 apr. – (Adnkronos) – “Milan, fai come Sinner”. Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri attesi domani dal Napoli capolista, invita i campioni d’Italia a seguire l’esempio di Jannik Sinner, vincitore contro Carlos Alcaraz, numero 1 del tennis mondiale, nella semifinale dell’Atp Masters 1000 di Miami.“Se domani Giochiamo da Milan possiamo vincere”, dice Pioli. “Durante la sosta ho detto ai ragazzi che non è cambiato niente: a tre mesi dalla fine della scorsa stagione nessuno credeva in noi, così come quest’anno nessuno crede che possiamo battere il Napoli e che possiamo arrivare tra le prime quattro. Questa stagione può diventare gloriosa o negativa. Ci ricordiamo bene cosa ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 1 aprile 2023)o, 1 apr. – (Adnkronos) – “, fai”. Stefano, allenatore dei rossoneri attesi domani dalcapolista, invita i campioni d’Italia a seguire l’esempio di Jannik, vincitore contro Carlos Alcaraz, numero 1 del tennis mondiale, nella semifinale dell’Atp Masters 1000 di Miami.“Se domanidapossiamo vincere”, dice. “Durante la sosta ho detto ai ragazzi che non è cambiato niente: a tre mesi dalla fine della scorsa stagione nessuno credeva in noi, cosìquest’anno nessuno crede che possiamo battere ile che possiamo arrivare tra le prime quattro. Questa stagione può diventare gloriosa o negativa. Ci ricordiamo bene cosa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 100% - Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza Victor #Osimhen in campo in questa stagione in tutte le compe… - anperillo : I tifosi del #Napoli stiano tranquilli. Ci sono #Simeone e #Raspadori. Non a caso quella azzurra è la squadra che h… - sportface2016 : +++#Napoli, infortunio #Osimhen: lesione distrattiva all'adduttore destro. Salta il #Milan, ma rischia di saltare a… - babylonboss : ++++++ULTIM'ORA++++++++ Altra tegola per il Napoli. Problema muscolare all'ultimo allenamento per #kvaratskhelia us… - ForzaMI67931706 : RT @MilanNewsit: Milan, domani mattina la partenza per Napoli. Il rientro è previsto in nottata -