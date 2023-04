Napoli-Milan, il pronostico di Caressa: “Gli azzurri non vinceranno” (Di sabato 1 aprile 2023) Il giornalista di SKY, Fabio Caressa, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione sulle frequenze di Radio Deejay. Tra i vari temi toccati, sono stati fatti dei pronostico sul prossimo turno di Serie A, citando anche il Napoli. “Cremonese-Atalanta 2, Inter-Fiorentina 1, Juventus-Verona 1, Bologna-Udinese X, Monza-Lazio 1X, Spezia-Salernitana 1, Roma-Sampdoria 1 anzi per L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 1 aprile 2023) Il giornalista di SKY, Fabio, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione sulle frequenze di Radio Deejay. Tra i vari temi toccati, sono stati fatti deisul prossimo turno di Serie A, citando anche il. “Cremonese-Atalanta 2, Inter-Fiorentina 1, Juventus-Verona 1, Bologna-Udinese X, Monza-Lazio 1X, Spezia-Salernitana 1, Roma-Sampdoria 1 anzi per L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 100% - Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza Victor #Osimhen in campo in questa stagione in tutte le compe… - anperillo : I tifosi del #Napoli stiano tranquilli. Ci sono #Simeone e #Raspadori. Non a caso quella azzurra è la squadra che h… - sportface2016 : +++#Napoli, infortunio #Osimhen: lesione distrattiva all'adduttore destro. Salta il #Milan, ma rischia di saltare a… - D_IP17 : Spalletti in conferenza post Napoli-Milan 0-15 : - saIva___ : RT @TuttoMercatoWeb: Napoli, Osimhen sull'infortunio: 'Stop di 10-12 giorni, col Milan in Champions ci sarò' -