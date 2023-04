Napoli-Milan: curve e distinti superiori in vendita, nessun avviso (Di sabato 1 aprile 2023) Biglietti Napoli-Milan Champions League curve e distinti superiori sono in vendita sul sito di ticketone, nessun avviso dalla SSCN. I tanti attesi biglietti per le curve ed i distinti superiori di Napoli-Milan di Champions League sono stati messi in vendita. La SSCN che aveva sempre avvisato l’apertura dei botteghini, anche quelli on line, ha deciso questa volta di non rilasciare nessuna comunicazione ufficiale, né sul proprio sito, ma nemmeno sugli account social del club. Dunque la vendita è partita senza che nessuno ne venisse a conoscenza. Poi all’improvviso si è cominciato a diffondere il ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 aprile 2023) BigliettiChampions Leaguesono insul sito di ticketone,dalla SSCN. I tanti attesi biglietti per leed ididi Champions League sono stati messi in. La SSCN che aveva sempre avvisato l’apertura dei botteghini, anche quelli on line, ha deciso questa volta di non rilasciarea comunicazione ufficiale, né sul proprio sito, ma nemmeno sugli account social del club. Dunque laè partita senza cheo ne venisse a conoscenza. Poi all’improvviso si è cominciato a diffondere il ...

