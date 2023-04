Napoli-Lozano, rinnovo lontano: tre club di Premier sul messicano (Di sabato 1 aprile 2023) Tra i contratti in scadenza in casa Napoli ci sarebbe anche quello di Hirving Lozano, il messicano non è così sicuro di restare Tra i contratti in scadenza in casa Napoli ci sarebbe anche quello di Hirving Lozano, il messicano non è così sicuro di restare. Secondo quanto riportato dal The Sun, sull’esterno azzurro ci sarebbero tre club di Premier League: Arsenal, Newcastle e Chelsea. Il suo contratto scadrà nel 2024. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023) Tra i contratti in scadenza in casaci sarebbe anche quello di Hirving, ilnon è così sicuro di restare Tra i contratti in scadenza in casaci sarebbe anche quello di Hirving, ilnon è così sicuro di restare. Secondo quanto riportato dal The Sun, sull’esterno azzurro ci sarebbero trediLeague: Arsenal, Newcastle e Chelsea. Il suo contratto scadrà nel 2024. L'articolo proviene da Calcio News 24.

