Napoli, le ultime sulle condizioni di Osimhen (Di sabato 1 aprile 2023) Il Napoli ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Victor Osimhen dopo l'infortunio muscolare in nazionale Il Napoli ha pubblicato il report dell'allenamento odierno in vista del Milan con un aggiornamento su Victor Osimhen. COMUNICATO – Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tecnico tattica. Chiusura di seduta con sviluppo di gioco su calci piazzati. Bereszynski ha fatto lavoro personalizzato. Osimhen ha svolto ...

