Napoli | Juan Jesus rinnova il contratto fino al 2025

(Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAlla vigilia di-Milan arriva un annuncio ufficiale: il rinnovo di. “La SSCcomunica di averto ilper le prestazioni sportive dia giugnocon opzionea giugno 2027”. Questo recita il comunicato ufficiale. Il difensore brasiliano era arrivato a parametro zero nell’estate del 2021 e man mano ha acquistato sempre di più fiducia da parte della società, al punto da prolungare ilsi è dimostrato una valida alternativa in difesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ecco il comunicato ufficiale: 'La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive di Juan Jesus fino a giugno 2025 con opzione fino a giugno 2027'.

Juan Jesus ha firmato il rinnovo con il Napoli; l'annuncio è arrivato proprio dalla Società partenopea con un comunicato ...Ancora insieme: per la seconda stagione di fila, il Napoli e Juan Jesus rinnovano il proprio accordo, stavolta addirittura per due annualità. Come confermato dal club azzurro dai ...